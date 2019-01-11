Muhtarlardan Vali Akbıyık'a Ziyaret
7 dakika önce
Hakkari'deki mahalle muhtarları Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Hakkari
'deki mahalle muhtarları Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Kent merkezine bağlı 15 mahalle muhtarı Vali Akbıyık'ı ziyaret ederek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, muhtarlarla bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:51 Kaynak: AA
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