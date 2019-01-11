Son Dakika Haberleri: Muhtarlardan Vali Akbıyık'a Ziyaret

Muhtarlardan Vali Akbıyık'a Ziyaret

7 dakika önce

Hakkari'deki mahalle muhtarları Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Muhtarlardan Vali Akbıyık'a Ziyaret, System.String[]
Hakkari'deki mahalle muhtarları Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Kent merkezine bağlı 15 mahalle muhtarı Vali Akbıyık'ı ziyaret ederek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, muhtarlarla bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:51 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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