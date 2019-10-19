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Muhtarlardan Vali Akbıyık'a ziyaret

22 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla makamında kabul ettiği muhtarların muhtarlar gününü kutladı.

Muhtarlardan Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla makamında kabul ettiği muhtarların muhtarlar gününü kutladı.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, muhtarlar günü dolayısıyla kendiniz ziyaret eden muhtarları makamında kabul etti. Muhtarların gününü kutlayan Vali Akbıyık, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü, kulağı konumundadır. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Özellikle ilimizin konumu itibariyle hassas oluşu muhtarlarımıza çok büyük sorumluluk doğurmaktadır. Devletin temsilcisi olarak faaliyet gösteren bütün muhtarlarımızın görevlerini en iyi ve en içten şekilde yaptıklarından zerre şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.


Yaklaşık yarın saat süren ziyaretin ardından muhtarlar valilikten ayrıldı. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
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