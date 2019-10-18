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Muhtarlardan Vali Baruş'a ziyaret

1 saat önce

Malatya'daki mahalle muhtarları Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

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Malatya'daki mahalle muhtarları Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları Vali Baruş'a ziyarette bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Baruş, "Vatandaşların hizmet beklentilerinin karşılanması noktasında ilk kapı olan ve önemli bir sorumluluk üstelenen tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum. Ülkemize, milletimize, Malatyamıza ve mahallenize hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timur, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Tümay, Battalgazi Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mercan Sarı, Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ömer Sucu ve mahalle muhtarları katıldı.

Malatya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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