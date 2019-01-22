Son Dakika Haberleri: Muhtarlardan Vali Demirtaş'a Ziyaret

Muhtarlardan Vali Demirtaş'a Ziyaret

17 dakika önce

Seyhan ilçesine bağlı bazı mahallelerin muhtarları Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Muhtarlardan Vali Demirtaş'a Ziyaret, System.String[]
Seyhan ilçesine bağlı bazı mahallelerin muhtarları Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Dervişler Mahalle Muhtarı Mustafa Menemencioğlu, Karayusuflu Mahalle Muhtarı Ata Dağlı, Koyuncu Mahalle Muhtarı Arif Tünk, Kayışlı Mahalle Muhtarı Bedri Türk ve Hadırlı Mahalle Muhtarı Turgay Anlı Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Vali Demirtaş; önceki yıllara oranla Adana'da son dönemde yaşanan aşırı yağışlar sonucunda Seyhan Nehri üzerinde bulunan barajlarda yaşanan aşırı doluluktan dolayı, Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla suyun nehir yatağına bırakılarak tahliye edilmesiyle meydana gelen su taşkınlarında, mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarını dile getirmek üzere kendisini ziyarete gelen muhtarları dinledi.

Ziyaret sırasında dile getirilen hususların takipçisi olduklarını ifade eden Vali Demirtaş, vatandaşların daima yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Mahalle muhtarları ise kabulünden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:13 Kaynak: İHA

Adana, Seyhan, Mahmut Demirtaş, Güncel
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