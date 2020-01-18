Muhtarlardan, Yeşilyurt SYDV'ye teşekkür plaketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtarlardan, Yeşilyurt SYDV'ye teşekkür plaketi - Son Dakika

Muhtarlardan, Yeşilyurt SYDV'ye teşekkür plaketi

6 saat önce

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)'yi ziyaret ederek Müdire Sevgi Şahin'e çalışmalarından dolayı plaket verdi.

Muhtarlardan, Yeşilyurt SYDV'ye teşekkür plaketi, System.String[]

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)'yi ziyaret ederek Müdire Sevgi Şahin'e çalışmalarından dolayı plaket verdi.


Ziyarette konuşan Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Eren, Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın muhtarlar ile sürekli diyalog halinde olduğunu dile getirerek, "Mahallelerimizdeki yardıma muhtaç ailelerin ilk başvuru yerleri Sosyal Yardımlaşma Vakfıdır. Yardım için müracaat eden kişinin gerekli incelemesini titiz bir şekilde vakıf personelleri tarafından yapılmaktadır. Kılı kırk yararak yardımın asli yerine ulaşmasında büyük gayret göstermekteler. Bu da biz muhtarları sevindirmektedir" şeklinde konuştu


Yeşilyurt SYDV Müdüresi Sevgi Şahin ise sahada paydaşlarının en başında her zaman mahalle muhtarlarının geldiğini ifade ederek "Gerek adres noktasında gerekse kişinin maddi durumu noktasında muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Muhtarlarımız bizim göremediğimiz veya bize gelemeyen yol bilmeyen yardıma muhtaç aileleri bizimle irtibata geçirterek devletin onlara sunduğu imkanlarla buluşturuyoruz" dedi.


Muhtarların kendilerinin gören gözleri ve işiten kulakları gibi olduğunu belirten Şahin, "Mahallenin fakirini, garibini en iyi bilen muhtarlarımızdır. Biz sadece aracıyız devletimizin yardıma muhtaç ailelere yönelik yardımlarını ulaştırmakla görevliyiz. Bu görevimizi yaparken de muhtarlarımızla istişare halindeyiz. Biz devletin şefkat eliyiz. Kapısı açılmayanın kapısını açmak, bacası tütmeyenin yardımına koşmak, yetimi, öksüzü, yaşlıyı, engelliyi, garbi devletimizin sosyal yardımlarıyla buluşturmak bizim asli görevimizdir. Devletimizin onlarca kalem sosyal yardımları bulunmaktadır. Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü olarak bu yardımları muhtaç ailelerimizle buluşturmaktayız. Elbette ki bu yardımlar gerekli incelemeler sonucunda verilmektedir" ifadelerine yer verdi.


Vakıf personelinin sahada en büyük yardımcılarının her zaman muhtar olduğunu dile getiren Şahin, "Özellikle yakacak yardımı dağıtımı esnasında muhtarlarımız personellerimizle ev ev birlikte giderek yakacak yardımını muhtaç ailelere ulaştırmaktadırlar" diye konuştu.


Konuşmaların sonunda muhtarlar derneği başkanı Eren, Vakıf Müdiresi Şahin'e çalışmalarından dolayı plaket takdim etti. - MALATYA

Sevgi Şahin , Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
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