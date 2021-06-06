Muhtarları olmayan mahalleler yeni muhtarlarını seçti - Son Dakika

Düzce'de çeşitli sebeplerle muhtarları olmayan mahallelerde yaşayan vatandaşlar, muhtarlarını seçebilmek için sandık başına gitti. Merkeze bağlı 5 mahalle ve 4 köyde seçimlerin tamamlanmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre muhtarlar belli oldu.

Düzce'de muhtarları vefat eden veya çeşitli sebeplerle görevi bırakan muhtarların bulunduğu merkeze bağlı 5 mahalle ve 4 köyde vatandaşlar, yeni muhtarlarını seçebilmek için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilanının ardından Düzce merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde 2 sandıkta 385 seçmen, Cedidiye Mahallesi'nde 8 sandık 2 bin 330 seçmen, Çamköy Mahallesi'nde 5 sandıkta bin 482 seçmen, Mergiç Mahallesi'nde 2 sandıkta 599 seçmen, Yeşiltepe Mahallesi'nde 7 sandıkta bin 845 seçmen, Samandere Köyü'nde 2 sandıkta 393 seçmen oy kullandı. İlçelerde ise, Çilimli ilçesine bağlı Kiraztarla Köyü'nde 1 sandıkta 205 seçmen, Yığılca ilçesine bağlı Hacılar Köyü'nde 2 sandıkta 355 seçmen ve Hebeler Köyü'nde 1 sandıkta 278 seçmen sandık başına giderek muhtarlarını seçti. Saat 17.00 itibariyle sandıkların kapanmasıyla birlikte oylar sayılmaya başlandı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Cedidiye Mahallesi'nde Mennan Yesirci, Mergiç Mahallesi'nde Hüseyin Akçay, Yeşiltepe Mahallesi'nde İsmail Akman, Çamköy Mahallesi'nde İrfan Demirci, Çilimli Kiraztarla Köyü'nde Ali Topkan, Yığılca'ya bağlı Hebeler Köyü'nde Hüseyin Sarı ve Hacılar Köyü'nde ise Turan Özdemir seçimi kazanan isimler oldu. - DÜZCE