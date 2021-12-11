Muhtarlarımızın "Fidan Dikim Sertifikaları" Vali BİLGİN tarafından verildi… - Son Dakika
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Muhtarlarımızın "Fidan Dikim Sertifikaları" Vali BİLGİN tarafından verildi…

11.12.2021 12:10
Muhtarlarımızın "Fidan Dikim Sertifikaları" Vali BİLGİN tarafından verildi…

Muhtarlarımızın "Fidan Dikim Sertifikaları" Vali BİLGİN tarafından verildi.

Muhtarlarımızın "Fidan Dikim Sertifikaları" Vali BİLGİN tarafından verildi…

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU' nun himayelerinde 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle Ankara ilinde oluşturulan "Muhtarlar Hatıra Ormanı" nda dünyaya nefes olmak için hayata geçirilen ve Türkiye' deki tüm muhtarlarımız adına bir fidanın toprakla buluşturulduğu fidan dikim etkinliği anısına Sayın Bakanımızın imzasıyla Muhtarlarımız adına düzenlenen "Fidan Dikim Sertifikaları" 10 Aralık 2021 Cuma günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN tarafından İlimiz Köy ve Mahalle Muhtarlarına İl Özel İdaresi Fuar Salonunda gerçekleşen törenle verildi.

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Kaynak: Habermetre

Türkiye, Ankara, Ekim, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Muhtarlarımızın 'Fidan Dikim Sertifikaları' Vali BİLGİN tarafından verildi… - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhtarlarımızın "Fidan Dikim Sertifikaları" Vali BİLGİN tarafından verildi… - Son Dakika
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