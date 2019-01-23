Muhtarların Konserinde Bozbey'den Türkü
22 dakika önce
Muhtarlar Korosu'nun konserine katılan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, istek üzerine sahneye çıkarak türkü söyledi.
Muhtarlar Korosu'nun konserine katılan Nilüfer
Belediye Başkanı ve Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey
, istek üzerine sahneye çıkarak türkü söyledi.
Bursa'daki muhtarların oluşturduğu Muhtarlar Korosu'nun ikinci konseri renkli görüntülere sahne oldu. Merinos
AKKM'de düzenlenen Mühürden Notaya Konseri'ne Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem
de katıldı. Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan Muhtarlar Korosu seslendirdiği parçalarla izleyenleri coşturdu. Muhtarların 'Çökertme', 'Mihriban' ve 'Nasıl Geçti Habersiz' gibi eserleri söylediği konserde Mustafa Bozbey de sürpriz yaptı. İstek üzerine sahneye çıkan Bozbey, "Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere" adlı türküyü seslendirdi. Seslendirdiği türküyle dinleyenlere duygulu anlar yaşatan Mustafa Bozbey büyük alkış aldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:38 Kaynak: İHA
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