Muhtarların problemlerini dinledi - Son Dakika

Muhtarların problemlerini dinledi

Kartal Belediyesi tarafından 11 yıldır her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nın 133.'sü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Muhtarların problemlerini dinledi, System.String[]

Kartal Belediyesi tarafından 11 yıldır her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nın 133.'sü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da bulunan 20 mahallenin sorun ve taleplerini muhtarlardan dinledi.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal'daki mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlar Toplantısı'nın 2020 yılı Eylül ayı oturumunda ilk sözü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aldı.

Başkan Yüksel 2020 yılında Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi nedeniyle toplantılara 4-5 ay ara verdikten sonra ilk toplantıyı Temmuz ayında yaptıklarını ve Ağustos ayının da ardından Eylül ayında yeninden bir araya gelebildiklerini söyledi. Sağlık koşulları el verdiği sürece toplantıları rutin olarak yapmaya devam etmek istediklerini belirten Başkan Yüksel, Korona sürecinde Mart ayındaki vaka sayıları ile yeniden karşılaştıklarını söyledi. Vaka sayılarının Eylül ayı ile birlikte artması nedeniyle daha dikkatli olmak zorunda olduklarını, Ağustos ayı sonu Eylül başı ile daha fazla vakanın ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Gökhan Yüksel, Mart ayındaki tedirginlik ve bilinç düzeyinin maalesef azaldığını söyledi. Yaz rehaveti ve ekonomik nedenlerle vatandaşların önemler konusunda daha az tedbir aldığını belirten Başkan Yüksel, önceki gün Uğur Mumcu Mahallesi'nde Kartal Kaymakamı Sayın Abdullah Demir ile birlikte denetim yaptıklarını söyledi. Denetimlerde özellikle esnafın tedbirler konusunda daha sıkı davrandığını kaydeden Başkan Yüksel, vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda daha çok uyarılması gerektiğini ifade etti.

Covid-19 konusunda eski ciddi bilince dönmek gerekiyor

Vatandaşta virüse karşı korunma içgüdüsünün azaldığını belirten Başkan Yüksel şöyle konuştu: "Doğal olarak insanlar bu yeni normal sürece alıştı ve daha cesaretli hale geldiler ve hayat şartları, yaşamı devam ettirme gereklilikleri insanları zorluyor. İş hayatı devam ediyor. Yine vatandaş şikayetleri, hizmet talepleri, hem size hem de bize geliyor. Önümüzdeki süreçte bu sayılarla karşılaşmaya devam edeceğiz ve belediye olarak işin göbeğindeyiz. Tabii ki mahallelerimizin sorunlarını da konuşacağız ve kronik hale gelmiş sorunlar ile ilgili attığımız adımlar da devam ediyor; ancak Korona süreci ile ilgili de ciddi bir iletişim ve işbirliği yürütmemiz gerekiyor. Ankara başta olmak üzere bazı kamu binalarında daha az personelle daha kısa ziyaret ile çalışma şekline geçildi. Başka önlemler de alındı ve bu önlemler boşuna alınmıyor. Mart ayındaki tedirginliği yaşıyoruz, bunu bilmenizi isterim. Muhtarlıklarda alınacak önlemler konusunda da desteğimiz sürecek. Okullara yaptığımız yatırımlar söz konusuydu ve açılıp açılmayacakları konusunda belirsizlik sürüyor. Maalesef tanıdığımız insanları da Covid-19'dan kaybetmeye başladık, o yüzden o eski ciddi bilince dönmek gerekiyor".

Başkan Gökhan Yüksel'in açılış konuşmasının ardından Kartal'daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar da söz alarak mahallelerinin sorunlarının yanı sıra görüş ve taleplerini iletti. Toplantıya katılan bütün muhtarları dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür etti.

Sonuç bölümünde de kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, tüm talep ve önerilerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiğini söyledi. Mahallelerin sorunlarının mümkün olduğunca kısa zamanda çözüleceğini belirten Başkan Yüksel, en önemli gündem maddesinin Covid-19 salgını olduğunu kaydederek muhtarların dile getirdiği metruk binalar ile ilgili de bilgi verdi. İstanbul'da en çok metruk bina yıkan belediyelerden biri olduklarını vurgulayan Başkan Yüksel, binaları ile ilgilenmeyen mülk sahiplerinin kalan hafriyat ile de ilgilenmediğini söyledi. Ceza yazdıklarının; ancak kalan molozun neden olduğu olumsuzlukları gidermek ve hafriyatı kaldırmak konusunda da adım atacaklarını kaydeden Başkan Yüksel, asfalt konusunda da mahalle eksilterek gittiklerini ve ekiplerin sırayla mahallelere girerek asfalt sorunlarına müdahale edeceklerini söyledi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 10:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhtarların problemlerini dinledi - Son Dakika

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