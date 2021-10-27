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Muhtarların şikayetine Bakan Soylu'dan açıklama geldi! Uyuşturucu kullanılan binalar hakkında: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin - Son Dakika

Muhtarların şikayetine Bakan Soylu'dan açıklama geldi! Uyuşturucu kullanılan binalar hakkında: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin

27.10.2021 09:38

Mahallelerdeki metruh binalarda uyuşturucu kullanımıyla ilgili muhtarların yaptığı şikayetlere yönelik açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sen gece yık. Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Çünkü o bina orada durdukça, o binada uyuşturucu kullanılıyor, asayişsizlik yapılıyor. Gece yarısı dozer gelsin yıksın. Kim yıktı biz nereden bilelim?" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen Kadın Muhtarlar Derneği 3'üncü Genel Kongresi'ne katıldı. Konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Soylu, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak bildiri yayımlayan 10 büyükelçiyi ve muhalefetin bu konudaki tavrını eleştirirken, uyuşturucu ile mücadele konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

UYUŞTURUCUYA BAĞLI DOĞRUDAN ÖLÜMLERİN SAYISI 941'DEN 314'E DÜŞTÜ

Türkiye'de 2017'de 941 olan uyuşturucuya bağlı doğrudan ölümlerin 2020 yılında 314'e düştüğünü ifade eden Soylu, metruh binalarda uyuşturucu kullanımlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Yıl 2017. Türkiye'de uyuşturucuya bağlı doğrudan ölümlerin sayısı 941 kişi. Şimdi kaç biliyor musunuz? 2020 yılında bu sayı 314'e düştü. 941'de 314'e. Bu ortak yaptığımız bir mücadelenin sonucudur. 'Ama bakanım bizim mahallede şurada bir metruh bina var.' 110 bin metruh bina vardı. Biz bunun 75 binden fazlasını yıktık, 15 binini de rahabilite ettik ve metruh bina olmaktan çıkardık. Geçen gün vilayetlere gidiyorum. Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere.

"SEN GECE YIK, MAHKEME KARARI GELİR"

Muhtarlarımız diyor ki 'Şurada var, burada var. Efendim, mahkeme kararı var yıkamıyoruz'. Arkadaş, sen gece yık. Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Allah'ınızı severseniz yapmayın diyorum. Çünkü o bina orada durdukça, o binada uyuşturucu kullanılıyor, asayişsizlik yapılıyor.

"GECE YARISI DOZER YIKSIN, KİM YAPTI NEREDEN BİLELİM?"

Bir şekilde geliyor muhtarın kapısına vatandaş diyor ki 'Muhtarım bu binayı ne yapacaksınız?'. Siz de diyorsunuz 'Mahkeme kararı var bir şey yapamıyorum'. Ben de diyorum ki gece yarısı dozer gelsin yıksın. Kim yıktı biz nereden bilelim? Biz de sabahleyin bu metruh binanın oradaki molozunu kaymakamlık olarak, valilik olarak, belediye olarak toplayalım. Biz bunu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Kim ne kızarsa kızsın bu binalardan mahallelerimizi kurtarmak zorundayız."

Muhtarların şikayetine Bakan Soylu'dan açıklama geldi! Uyuşturucu kullanılan binalar hakkında: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin

Süleyman Soylu, Osman Kavala, Uyuşturucu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtarların şikayetine Bakan Soylu'dan açıklama geldi! Uyuşturucu kullanılan binalar hakkında: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhtarların şikayetine Bakan Soylu'dan açıklama geldi! Uyuşturucu kullanılan binalar hakkında: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin - Son Dakika
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