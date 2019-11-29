Son Dakika Haberleri: Muhtarların talep ve görüşleri çözüme kavuşuyor
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Muhtarların talep ve görüşleri çözüme kavuşuyor

6 saat önce

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu, birim müdürleri ve güzel masa çalışanları, muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Muhtarların talep ve görüşleri çözüme kavuşuyor, System.String[]

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu, birim müdürleri ve güzel masa çalışanları, muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.


Muhtarların talep ile görüşlerine en kısa sürede çözüm üretilmesi amacıyla her ay düzenlenen toplantının 4'üncüsü Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Mahalle sakinleri tarafından dile getirilen talep ve görüşlerin de dinlenildiği toplantıda, şu ana kadar yapılan ve yapılması planlanan konular ele alındı ve muhtarlara bilgi verildi.


Muhtarlardan gelen 96 talebin 91 çözüldü


Muhtarların sorularına cevapların verildiği toplantıda ayrıca güzel masa birimine iletilen konular görüşülerek, çözülen konular hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında mahalle sakinleri ve muhtarların güzel masaya ilettiği 96 talebin 91'i çözüme kavuşturulduğu bilgisi muhtarlarla paylaşıldı. - BİLECİK

Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:51 Kaynak: İHA
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