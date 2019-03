Muhtarlarla "Huzurlu Mahalleler" Toplantısı

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kent merkezindeki mahalle muhtarlarıyla "huzurlu mahalleler" toplantısı yaptı.

Emniyet Müdürlüğü toplantı salonundaki programa merkez mahalle muhtarları ve ilçe emniyet müdür yardımcıları ile birim amirleri katıldı.



Cebeloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.



Huzuru ve güveni mahallelerden başlayarak yerele yayma gayreti içinde olduklarını belirten Cebeloğlu, şunları kaydetti:



"Her, mahallemizde haftalık suç istatistikleri çıkartıyoruz. Suç oranlarına ve suçlara göre geniş katılımlı, asayiş, terör, kaçakçılık ve güvenlik gibi birimlerin katılımı ile huzurlu uygulamalar yaptık. Kale, Aşağıkayabaşı, Fertek, Selçuk ve Nar ile İlhanlı mahallelerinde uygulamalar yaptık. Bu uygulamalarımız diğer mahallelerde de aralıksız devam edecektir. Amacımız bütün mahallelerimizde huzuru ve güveni sağlamanın peşindeyiz, suç oranlarının artışına izin vermeyeceğiz ve karalıyız bizim bu çalışmalarda en büyük destekçimiz siz değerli muhtarlarımızdır. Sizler mahallelerdeki her konuya hakimsiniz. Bizlere her zaman destek oldunuz, destek olmaya da devam edeceğinizden hiç şüphemiz yoktur."

