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Son Dakika Güncel Muhtarlarla işbirliğine devam

Muhtarlarla işbirliğine devam

2 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de muhtarların görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini hatırlatarak, Başkan Aktaş'ın ilçe ilçe gezerek muhtarlarla bir araya geldiğini hatırlattı.

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Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Turan, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanvekili Sevinç Mutlu ile dernek yöneticileri Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik tarafından ağırlanan muhtarlar, BUSKİ ve Burulaş başta olmak üzere birçok belediye şirketi ve birimine kolaylıkla ulaşabildiklerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

Şuana kadar 6 ilçede muhtar buluşmalarını tamamladıklarını ve fırsat buldukça bu programları devam ettirdiklerini belirten Çelik, "Bu programlarda muhtarlarımız sorunlarını bire bir aktarma fırsatı buluyor. Öncelik sırasına göre sorunların çözümü için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu noktada vatandaşlarla doğrudan temas halinde olan muhtarlarımıza da başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Süleyman Çelik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:28 Kaynak: Bültenler
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