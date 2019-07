Muhtarlarla istişare toplantısı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek , mahalle muhtarlarıyla her ay düzenli olarak yapacağı istişare toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.Belediye Meclis Salonu'ndadüzenlenen toplantıda, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Öner ile Süleyman Karakuş ve birim müdürleri hazır bulundu. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, mahalle muhtarları sırayla söz alarak mahallelerindeki sorunları anlattı.Mahalle muhtarlarını dikkatle dinleyen Başkan Mehmet Zeybek, iletilen bazı sorun ve talepleri anında çözerken, bazı sorunları da birim müdürlerine not aldırarak ilgilenmeleri yönünde talimat verdi. Toplantıya katılarak hizmet noktasında Afyonkarahisar halkı ile belediye arasında köprü görevi gören muhtarlara teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek,toplantıların verimli sonuçlar doğuracağını belirterek, her ay düzenli olarak yapılacağını söyledi. - AFYONKARAHİSAR