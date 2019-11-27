Son Dakika Haberleri: Muhtarlarla istişare toplantısı
Son Dakika Güncel Muhtarlarla istişare toplantısı - Son Dakika

Muhtarlarla istişare toplantısı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarıyla her ay rutin olarak düzenlenen istişare toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Muhtarlarla istişare toplantısı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarıyla her ay rutin olarak düzenlenen istişare toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.


Sorunlara nokta atışı çözümler üretilmesini isteyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla, Adıyaman'daki mahalle muhtarlarıyla her ay düzenli olarak bir araya gelip, istişare toplantısı düzenleyen belediye yetkilileri, muhtarlardan mahallelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyerek, sorunları en kısa yoldan çözmeye çalışıyor. Adıyaman Belediyesi yetkilileri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen Kasım ayı istişare toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Toplantıya, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Reşit Bilgin, Muhtarlık İşleri Müdiresi Aysun Hallaç, Fen İşleri Müdürü Zeynal Abidin Sağlam, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Şevket Baybatmaz, Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Metin Doğan ve mahalle muhtarları katıldı.


Muhtarlardan mahallelerinin eksikleri hakkında bilgiler alıp, sorunları üzerine görüş alışverişinde bulunan belediye yetkilileri, söz konusu sorunları tek tek not alarak, en kısa sürede çözülmesi için çalışmalara başlanacağını belirtti.


Toplantıya katılan mahalle muhtarları ise bu tür toplantıların önemine vurgu yaparak, her zaman yanlarında gördüklerini söyledikleri Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve toplantıya katılan diğer yöneticilere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor
Son dakika: Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:44:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtarlarla istişare toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]