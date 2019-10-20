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Son Dakika Güncel Muhtarlarla WhatsApp hattı

Muhtarlarla WhatsApp hattı

1 saat önce

Altındağ'daki sorunlardan anında haberdar olabilmek için, muhtarlara özel WhatsApp hattı kurduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçenin her mahallesine eşit hizmet götürdüklerini dile getirdi.

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Altındağ'daki sorunlardan anında haberdar olabilmek için, muhtarlara özel WhatsApp hattı kurduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçenin her mahallesine eşit hizmet götürdüklerini dile getirdi.


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde ilçede görev yapan muhtarlarla buluştu. Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu ve Altındağ Belediye Meclisi üyelerinin de katıldığı program, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirildi. Altındağ'daki 26 mahalle muhtarıyla her ay düzenli olarak istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Balcı, muhtarların yerel yönetimlerin bel kemiği olduğunu ifade etti. Planlı şehirleşen bir Altındağ'ı muhtarlarla el ele kuracaklarını dile getiren Balcı, "Muhtarlarımız bizlerin mahallelerdeki gözümüz, kulağımız. Bu yüzden sık sık kendileriyle buluşarak görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.


Her mahalleye hizmet


Altındağ'da her mahalleye hizmet götürdüklerini söyleyen Başkan Balcı, "Muhtarlarımızla her ay yaptığımız düzenli toplantıların yanı sıra, onların mahallelerle ilgili isteklerine anında cevap verebilmek için WhatsApp hattı da kurduk. Muhtarlarımız 7 gün 24 saat bu hat üzerinden taleplerini iletebiliyor. Hepimizin ortak gayesi Altındağ. Hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek için muhtarlarımızı dinlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Muhtarlar ise 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde düzenlenen program nedeniyle Altındağ Belediye Başkanı Balcı'ya teşekkür etti. - ANKARA

Asım Balcı, Altındağ, Balcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
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