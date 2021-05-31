Muhtarlığa adaylığını koyan eski futbolcuya, ünlü sanatçı ve futbolculardan destek - Son Dakika

Eski ünlü futbolcu Ümit Karan, Evren Turan, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu bir çok ünlü sosyal medyada destek mesajları yayınlayarak muhtar adayına destek verdi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Yenimahalle'de mevcut Başkan Durmuş Akpınar'ın vefat etmesinin ardından muhtarlık seçiminin tekrar yapılmasına karar verildi. 6 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesinde adaylar başvurularını yapmaya başladı. Muhtarlığa adaylığını koyan eski futbolcu ve Karşıyaka Veteranlar Futbol Kulübünde forma giyen İskender Kıycıoğlu muhtarlığa adaylığını koydu.

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