Son Dakika Haberleri: Muhtarlığı 2 Günle Düşürüldü

Muhtarlığı 2 Günle Düşürüldü

1 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 dönemdir muhtar olan ve yeni dönemde tekrar seçilen Sami Güceyü'nün muhtarlığı, aynı mahallede 6 ay ikamet etme kuralına 2 günle uymadığı için düşürüldü.

Muhtarlığı 2 Günle Düşürüldü, System.String[]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 dönemdir muhtar olan ve yeni dönemde tekrar seçilen Sami Güceyü'nün muhtarlığı, aynı mahallede 6 ay ikamet etme kuralına 2 günle uymadığı için düşürüldü.

5 dönemdir İntizam Mahallesi'nde muhtarlık yapan Sami Güceyü, 31 Mart mahalli idareler genel seçimlerinde tekrar aday oldu. 1148 oy alarak en yakın rakibine 451 oy fark atarak seçimi kazandı. Fakat 697 oy alarak ikinci olan rakibi Asiye Duralı, Sami Güceyü'nün aynı mahallede 6 ay ikamet etme kaidesine uymadığını belirterek İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

Yapılan değerlendirmede 5 dönemdir muhtar olan Güceyü'nün, 1 Ekim 2018 tarihinde Nilüfer ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nden İntizam Mahallesi'ne taşındığı yönünde adres değişikliği yaptığı belirlendi. 1 Nisan 2019 itibariyle en az oturma süresi 6 ay olması gerekirken, 2 gün eksiğinin bulunduğu belirlenen Sami Güceyü'nün muhtarlığı düşürüldü. Seçimde ikinci olan Asiye Duralı, Güceyü'nün yerine muhtar oldu.

İlçe ve il seçim kurullarına şikayette bulunan Sami Güceyü, iki yerden de ret çıkmasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na şikayette bulunacağını söyledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:36 Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Politika
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