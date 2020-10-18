Muhtarlığı bir kez daha kura çekimine bırakmak istemiyor - Son Dakika

Muhtarlığı bir kez daha kura çekimine bırakmak istemiyor

18.10.2020 12:27
Muhtarlığı bir kez daha kura çekimine bırakmak istemiyor, System.String[]

Edirne'de bir köyde rakibiyle aynı oyu aldıktan sonra kura çekimiyle göreve başlayan muhtar, gece gündüz çalışarak bir dahaki seçimlerde işini şansa bırakmak istemiyor.

Edirne'de bir köyde rakibiyle aynı oyu aldıktan sonra kura çekimiyle göreve başlayan muhtar, gece gündüz çalışarak bir dahaki seçimlerde işini şansa bırakmak istemiyor.

Eskikadın Köyü Muhtarı Şevket Akkurt, muhtarlık seçimlerinde rakibiyle 118'er oy alınca kura çekimi sonrası muhtarlık görevine başladı.

Gece gündüz çalışarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan muhtar, bir daha kuraya kalıp işini şansa bırakmak istemiyor.

Akkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 seçimlerinde şansının da yardımıyla kura çekimi sonrası muhtarlık görevini devraldığını anlattı.

Muhtarlığı severek yaptığını, vatandaşlara hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu anlatan Akkurt, "Yeri geliyor vatandaşların sorunlarıyla üzülüyor, yeri geliyor sevinciyle mutlu oluyoruz. Muhtarlık böyle bir şey işte. Çok özveri isteyen bir görev. Vatandaşlarla bire bir temas ediyoruz. Onların fikirlerini alıp bir şey yapıyoruz. Köyümüze ve milletimize hizmet etmek gurur verici. Kurayla muhtar olduk ama uzun yıllar devletime ve milletime hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Muhtarların en önemli görevinin, vatandaşlarla devlet arasında köprü kurmak olduğunu vurgulayan Akkurt, aynı zamanda köyde yaşayan insanların da ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

Akkurt, muhtar seçildikten sonra önceki muhtardan yarım kalan işleri tamamladıklarını, çok çalışarak köylerini daha da güzelleştirmek istediklerini söyledi.

Köylerinin eksikleri için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Akkurt, "Bir yandan altyapı çalışmaları sürerken, bir yandan köyümüze taş döşeniyor. Çocuklar için oyun parkı kurulumu tamamlandı. Kısacası köyümüzün ne ihtiyacı varsa onu gidermeye çalışıyoruz. Vatandaşlar yapılan hizmetlerden mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Köyde yaşayan vatandaşlar da kura çekimiyle göreve gelse de muhtarın yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını anlattılar.

Muhtarlık, Edirne, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhtarlığı bir kez daha kura çekimine bırakmak istemiyor - Son Dakika

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