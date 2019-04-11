Son Dakika Haberleri: Muhtarlık 56 Yıldır Aynı Ailede

Muhtarlık 56 Yıldır Aynı Ailede

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde, 1963'te muhtar olan Ömer Osman Bilgili'nin 26 yıl sürdürdüğü görevi, vefatının ardından seçilen oğulları sürdürüyor.

Muhtarlık 56 Yıldır Aynı Ailede, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde, 1963'te muhtar olan Ömer Osman Bilgili'nin 26 yıl sürdürdüğü görevi, vefatının ardından seçilen oğulları sürdürüyor.

Muhtarlığı 26 yıl sürdüren Ömer Osman Bilgili'den sonra oğulları Beyazıt Bestami 15, Hüseyin Avni 10 yıl ve Ömer Faruk Bilgili de 5 yıl aynı göreve seçildi.

Muradiye Mahallesi'nde 56 yıldır muhtarlığı kimseye bırakmayan Bilgili ailesinin "son muhtarı" Ömer Faruk Bilgili, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden göreve getirildi.

Ömer Faruk Bilgili, gazetecilere yaptığı açıklamada, merhum babasından öğrendikleri muhtarlığı sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Muhtarlığı ağabeyinden 2014'te devraldığını anlatan Bilgili, "Babamızın ve ağabeylerimizin yolunda bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanları ayırt etmeden sürekli olarak 24 saat hizmet yapmaya kendimizi adadık." ifadesini kullandı.

Bilgili, seçimlerde 5 rakibine karşı yeniden göreve seçildiğini, mahalle sakinlerini mahcup etmeyeceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:54 Kaynak: AA
İskenderun, Hatay, Muradiye Mahallesi, Güncel
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