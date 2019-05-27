Muhtarlık binaları belediye ile yenilendi
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Turgutlu Belediyesi muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, yürütülen çalışmalar dahilinde Cumhuriyet, Ayvacık, Bozkurt, Çampınar ve Selvilitepe mahallelerinin muhtarlık binalarında iç ve dış cephe boyama çalışması gerçekleştirildi.
Turgutlu Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:48 Kaynak: İHA
muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, yürütülen çalışmalar dahilinde Cumhuriyet, Ayvacık
, Bozkurt, Çampınar
ve Selvilitepe mahallelerinin muhtarlık binalarında iç ve dış cephe boyama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan boyama çalışmalarıyla yepyeni bir görünüm kazanan muhtarlık hizmet binaları hem vatandaşların hem de mahalle muhtarlarının beğenisini kazandı.
Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekiplerince bakım ve boyama çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi
, Ayvacık Mahallesi, Bozkurt Mahallesi, Çampınar Mahallesi ve Selvilitepe Mahallesi muhtarlık binaları yeni bir görünüme kavuştu. Mahalle muhtarları yapılan çalışmalardan dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin
Akın'a teşekkür ettiklerini dile getirdi. Başkan Akın da iç ve dış cepheleri sil baştan boyanan muhtarlık binalarının hayırlı olmasını temenni ederek muhtarlara görevlerinde kolaylıklar diledi. - MANİSA
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