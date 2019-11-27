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Muhtarlık binasına ateş açıldı

7 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ndeki muhtarlık binasına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle 8 el ateş açıldı.

Muhtarlık binasına ateş açıldı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ndeki muhtarlık binasına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle 8 el ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akçapınar Mahallesi muhtarlık binasına, bugün saat 01.30 sıralarında, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle 8 el ateş edildi. Silahlı saldırının ardından muhtar ve mahalle sakinleri durumu, jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:21 Kaynak: DHA
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