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Muhtarlık binasında yangın

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde muhtarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde muhtarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesindeki Muhtarlık binasının dinleneme odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada muhtarlıktan dumanların yükseldiğini gören mahalle bekçilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri diğer odalara sıçramadan yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu söndürdü.
Yangında dinlenme odası kullanılamaz hale geldi.
Mahalle Muhtarı Ahmet Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bekçilerin haber vermesiyle yangından haberdar olduğunu söyledi.
Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangının söndürüldüğünü belirten Bayraktar, "Mahalle bekçilerimiz beni aradı muhtarlıkta yangın var diye. Kapılar kitliydi ve geldim kapıları açtım. Muhtarlıkta o anda kimse yoktu. Böyle bir ufak kaza geçirdik." dedi.
İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı
Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:26 Kaynak: AA
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