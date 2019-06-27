Son Dakika Haberleri: Muhtarlık binasının ateşe verildiği iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Muhtarlık binasının ateşe verildiği iddiası

1 saat önce

Eskişehir'de konteynerden yapılmış Mamure Mahalle Muhtarlığı binasının yakılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Muhtarlık binasının ateşe verildiği iddiası, System.String[]
Eskişehir'de konteynerden yapılmış Mamure Mahalle Muhtarlığı binasının yakılmaya çalışıldığı iddia edildi.
Hasan Polatkan Caddesi'ndeki binaya gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce yanıcı sıvı atılarak yangın çıkarıldığı öne sürüldü.
Alevler bir süre sonra kendiliğinden sönerken, binada hasar meydana geldi.
Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Mahalle Muhtarı İnce Üluğ'un ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Üluğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah geldiğinde konteynerdeki yanıkları görerek polise haber verdiğini söyledi.
Binanın küçük bir parkta bulunduğunu belirten Üluğ, "Cam patlamış ve evsel atık yakmışlar gibi duruyor. Alevler içeri girmemiş. Bir sürü evrakımız vardı, hepsi yanabilirdi. Konteyner demir olduğu için fazla zarar olmamış. Polise haber verdik, gelip inceleme yaptılar." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:00 Kaynak: AA
Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı'nın iadesini istedi Siraz balığı 50 yıl sonra yeniden Porsuk'ta görüldü! CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:00:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtarlık binasının ateşe verildiği iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]