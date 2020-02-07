Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Çakır'dan Başkan Özdemir'e ziyaret - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Eyüp Çakır, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Çakır ve beraberindekiler, Havza Belediyesine gelerek Özdemir'e ziyarette bulundu.

Özdemir, ziyaretinden ötürü Çakır'a teşekkür ederek, "Halkımıza hizmet için Büyükşehir Belediyemiz ile güç birliği yapmaktayız. Yapılan ve yapılacak her hizmette istişare kültürü ile ortaklaşa çalışma yürütülmekte. Bu, hizmetin hem kaliteli hem de hızlı şekilde halkımıza ulaşması demek." dedi.

Çakır da belediyeler arası koordinasyon ve iş birliği ile işlerin hızlı şekilde ilerlediğini anlatarak, "Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Halkımızın ve muhtarlarımızın taleplerini karşılamak için yoğun şekilde çalışmaktayız." ifadesini kullandı.