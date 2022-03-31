Muhtarlık işlerinden üreticiye gübre desteği bilgilendirmesi - Son Dakika
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Muhtarlık işlerinden üreticiye gübre desteği bilgilendirmesi

31.03.2022 14:36
Muhtarlık işlerinden üreticiye gübre desteği bilgilendirmesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde saha çalışması yaparak, üreticileri Büyükşehir Belediyesinin gübre desteği ile ilgili bilgilendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde saha çalışmalarında bulunarak üreticiler ile bir araya geldi. Üreticilere Manisa Büyükşehir Belediyesinin gübre desteği hakkında bilgilendirmelerde bulunulan çalışmada, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalı üreticiye toplamda 291 tonluk gübre desteği sağlanacağı belirtildi.

Toplam 3 milyon 122 bin 89 lira tutarında gübre desteğinin, yüzde 75 Büyükşehir hibeli olarak 17 ilçede üretim yapan çiftçilere dağıtılacağı belirtilirken, projeye son başvuru tarihinin de 5 Nisan'a uzatıldığı ifade edildi. Öte yandan, başlangıçta sadece buğday üreticileri için planlanan gübre desteği projesinin, üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda buğday ekili alan şartı kaldırılarak temel gıda ürünleri veya hayvancılık için yem bitkisi ve diğer tek yıllık ürünleri üreten 30 dönümden az arazi işleyen diğer küçük üreticiyi kapsayacak şekilde genişletildiği hatırlatması da yapıldı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının saha çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.

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Kaynak: Bültenler

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtarlık işlerinden üreticiye gübre desteği bilgilendirmesi - Son Dakika

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