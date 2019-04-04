Son Dakika Haberleri: Muhtarlık Kavgasına Karışan 16 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Muhtarlık Kavgasına Karışan 16 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

54 dakika önce

Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki muhtar adayı taraflarının arasında çıkan kavgada 1 kişinin yaralanması ve bir evin ateşe verilmesi sonucu gözaltına alınan 16 kişi, jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Muhtarlık Kavgasına Karışan 16 Kişi Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki muhtar adayı taraflarının arasında çıkan kavgada 1 kişinin yaralanması ve bir evin ateşe verilmesi sonucu gözaltına alınan 16 kişi, jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Cumayanı köyünde yeniden muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu'nun tarafları arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalar köyde bir evin ateşe verilmesi sonrası kavgaya dönüşmüştü. Kavgada A.Y. isimli şahsın ateşlediği tüfekten çıkan saçma, Hasan Ş. isimli vatandaşın yaralanmasına neden olmuştu. Gerginliğin giderek tırmandığı köyde çıkan olay üzerine jandarma, polis çevik kuvvet ekipleri de zırhlı araçlarla köyü abluka altına almıştı. Giriş ve çıkışların tutulduğu köyde olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen iki muhtar adayı taraflarından 16 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 16 kişi, jandarmadaki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:14 Kaynak: İHA

Güllüoğlu, Karabük, 3. Sayfa
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