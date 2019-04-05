Muhtarlık Kavgasında 4 Kişi Tutuklandı

Muhtarlık kavgasında 4 kişi tutuklandıKARABÜK - Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki muhtar adayı taraflarının arasında çıkan kavga sonrası adliyeye sevk edilen 16 kişiden 4'ü tutuklandı.

Muhtarlık kavgasında 4 kişi tutuklandı



KARABÜK - Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki muhtar adayı taraflarının arasında çıkan kavga sonrası adliyeye sevk edilen 16 kişiden 4'ü tutuklandı.

Cumayanı köyünde yeniden muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu'nun tarafları arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalar köyde bir evin ateşe verilmesi sonrası kavgaya dönüşmüş, sonrasında jandarma ve çevik kuvvet ekipleri zırhlı araçlarla köyü adeta ablukaya almıştı.

3 gün boyunca giriş ve çıkışların tutulduğu köyde olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen iki muhtar adayı taraflarından 16 kişiyi gözaltına alarak sorgusunun ardından adliyeye sevk etmişti.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen şahıslardan Ayvaz Güllüoğlu, Murat Güllüoğlu, İsmail Ozan Bozkurt ve Cemal Aşık çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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