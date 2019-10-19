Muhtarlık maaşı öğrencilere burs oldu - MUĞLA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde muhtarlık maaşını 20 üniversite öğrencisi arasında burs olarak paylaştıran Cevdet Köse, daha çok öğrenciye yardım etmek istiyor.

Akarca Mahallesi'nin lise mezunu 46 yaşındaki muhtarı Köse, aldığı muhtarlık maaşını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya karar verdi. Eğitime oldukça önem veren ve mahallede kasap işleten Köse, yardımcılarıyla ekonomik anlamda zor durumda olan mahallesindeki 20 üniversite öğrencisini belirledi.

Her öğrenciye maaşına eklediği bin lirayla aylık 150 lira burs veren Köse, farklı illerde üniversite okuyan öğrencilere yardım etmenin huzurunu yaşıyor.

Aynı zamanda kasap olan Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce de muhtarlığa aday olduğunu, o zamanlar muhtarların maaşının bulunmadığını söyledi.

Muhtarlığı meslek görmediğini, muhtarlığın gönül ve sevda işi olduğunu belirten Köse, "Burs almak isteyen 45 öğrencinin müracaatı vardı. Bunların içinden ihtiyacı olan 20 öğrenciyi seçtik. Muhtarlık maaşı yetmeyince her ay bin lira da takviye ediyorum." dedi

Öğrencilere yatırımı önemsiyor

Köse, görevde kaldığı süre boyunca maaşını öğrencilerin eğitimi için kullanacağını dile getirdi.

"Öğrencilere yapılan yardımı duyan iş insanları da destek olmak istedi." diyen Köse, şunları kaydetti:

"Beş yıl sonra vatandaşların da desteğiyle burs verdiğimiz öğrenci sayısının 60-70'e çıkacağını düşünüyorum. En iyi yatırımın öğrencilere yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle devletin bana vermiş olduğu muhtarlık maaşını öğrencilere burs olarak vermeyi düşündüm. Çocuklara yaptığımız yatırımın ileride bize faydalı dönüşleri olacaktır. Ben lise mezunuyum. Benden sonra muhtarlığa en az bir yabancı dil bilen lisans mezunu birinin geçmesini isterim."

Mahallede yaşayan emekli memur Sadık Çetgin de Köse'nin seçim vaatlerinden birinin öğrencilere burs vermek olduğunu söyledi.

Köse'nin çok güzel bir iş başlatarak örnek olduğunu ifade eden Çetgin, "İnşallah devam edecek. Yeter ki çocuklarımız eğitimli olsun. Muhtarımız lise mezunu. Çocuklarını okutmak için var gücüyle çalışıyor. Sadece kendi çocuklarına değil, başka çocuklara da faydalı olabilmek için çalışıyor. Keşke imkan olsa da aylık 150 değil de 250 lira verebilse." diye konuştu.