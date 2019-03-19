Son Dakika Haberleri: Muhtarlık Maaşını Köy İçin Harcayacağına Söz Verdi

Muhtarlık Maaşını Köy İçin Harcayacağına Söz Verdi

45 dakika önce

Bilecik merkez Çukurören köyünün muhtar adayı Muhittin Dündar, seçildiği takdirde muhtarlık maaşı almayıp köy için harcayacağı sözünü verdi.

Muhtarlık Maaşını Köy İçin Harcayacağına Söz Verdi, System.String[]
Bilecik merkez Çukurören köyünün muhtar adayı Muhittin Dündar, seçildiği takdirde muhtarlık maaşı almayıp köy için harcayacağı sözünü verdi.

31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler seçimi öncesi birçok muhtar adayının alacağı maaş için aday olduğu tartışmaları yaşanırken, Bilecik'te bir muhtar adayı seçildiği takdirde maaşı almayacağını açıkladı. Bilecik'e merkeze 9 kilometre uzaklıkla olan Çukurören köyünde muhtar adaylığı açıklayan Muhittin Dündar, seçildiği taktirde maaş almayacağı söyledi. Dündar, "Muhtarlık maaşımı köyümüzün giderlerine kullanacağım, sulardan para almayacağım. Suyun başını çevre temizliğini ve uygun depo yapılıp dinlenmiş temiz suyu ana depoya verilecek su sıkıntısı olmaması için bir boru daha yaptıracağım. Köyün umumi yerleri, sebze halı, köy kahvesi, düğün salonu ve caminin etrafı devamlı temizlenecek. Mahalle arası yangın vanaları devamlı çalışır halde olacak ve yangın hortumu alacağım" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:11 Kaynak: İHA

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