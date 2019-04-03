Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

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Saltanat Gibi Muhtarlık... 41 Yıldır Mahalle Muhtarlığı Bu Ailede

Taytıyla Olay Olan Pınar Altuğ'a Ömür Gedik'ten Destek: Kadına Şiddeti Bir Kez Daha Gördük