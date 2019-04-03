Muhtarlık Seçimi Bitti Kavga Bitmedi... Adayların Kavgasında Kan Aktı: 1 Yaralı
44 dakika önce
Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki muhtar adayı taraflarının arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Karabük
merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki muhtar adayı taraflarının arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Yaşanan gelişmeler üzerine gerginliğin arttığı köy çok sayıda Jandarma
ve Çevik kuvvet ekiplerince ablukaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cumayanı köyünde yeniden muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu
'nun tarafları arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalar köyde çıkan yangın sonrası kavgaya dönüştü. Kavgada A.Y. isimli şahısın ateşlediği tüfekten çıkan saçma Hasan Ş. İsimli vatandaşın yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ve çevik kuvvet köyü abluka altına aldı
Köyde çıkan olay üzerine jandarma, polis çevik kuvvet ekipleri de zırhlı araçlarla köyü abluka altına aldı. Ayrıca ilçelerden takviye olarak jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi. Giriş ve çıkışların kapatıldığı köyde Jandarma ve polisin siren seslerini duyan taraflar olay yerinden dağıldı. Köyde güvenlik önlemleri alan jandarma ve çevik kuvvet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Tek tek evleri arayan ekipler köyde adeta kuş uçurtmuyor. Yapılan incelemelerde kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken 2 tabanca ve av tüfeği fişekleri ele geçirildi.
2014 yerel seçimlerinde de kan dökülmüştü
2014 yılında yapılan yerel seçimlerde mevcut muhtar Bilal Bozkurt ile yeniden aday olan eski muhtar Nuri Güllüoğlu'nun tarafları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanmıştı. - KARABÜK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:47 Kaynak: İHA
Karabük'te 300 Kişilik Geçici İş İlanına 3 Bin 711 Kişi Başvurdu
Taytıyla Olay Olan Pınar Altuğ'a Ömür Gedik'ten Destek: Kadına Şiddeti Bir Kez Daha Gördük
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
Ekrem İmamoğlu'nun Yıllar Öncesine Ait Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!