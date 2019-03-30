Muhtarlık Seçimi İçin Mardin'e Giden Minibüs Devrildi: 10 Yaralı
1 saat önce
Muhtarlık seçimi için Mardin'e giden minibüs devrildi: 10 yaralıGAZİANTEP - Adana'dan Mardin'in Derik ilçesine muhtarlık seçimi için giden yolcuları taşıyan minibüs Gaziantep-Nurdağı karayolununun 45. kilometresinde devrildi.
Muhtarlık seçimi için Mardin
'e giden minibüs devrildi: 10 yaralı
GAZİANTEP - Adana
'dan Mardin'in Derik
ilçesine muhtarlık seçimi için giden yolcuları taşıyan minibüs Gaziantep- Nurdağı
karayolununun 45. kilometresinde devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza Gaziantep-Nurdağı yolunun 45. Kilometresinde meydana geldi. 48 V 2784 plakalı minibüsün sürücüsü M.F. yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince araç refüje devrildi. Yaklaşık 35 metre sürüklenen minibüste bulunan 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri tarafından devrilen minibüsten çıkartıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep ve Nurdağı'ndaki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Minibüste bulunanların Adana'daki akrabalarının düğününe gittikleri ve akrabalarının 'yağış var gitmeyin' uyarısına rağmen muhtarlık seçimi için Mardin'e döndükleri öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:30 Kaynak: İHA
AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Konya'da 45 Günlük Bebek Ölü Bulundu
Yavruları Telef Olan Köpek Mahalle Sakinlerini Duygulandırdı
Silahlı Şahıs, Sokak Ortasında Bir Kadını Vurduktan Sonra İntihar Girişiminde Bulundu