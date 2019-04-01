Son Dakika Haberleri: Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı

39 dakika önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çengilli köyünde, muhtarlık için Nimetullah Bilgi ve Lütfi Işık yarıştı.

Seçimi Bilgi'nin kazandığının belirlenmesinin ardından tarafların yakınları arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Agit Işık, Basri Işık, Ersin Bilgi ve Tevrat Bakan silahla vurularak yaralandı.

Köylüler ve sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bakan kurtarılamadı.

Diğer yaralılardan Agit Işık'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:29 Kaynak: AA

Kars, Kağızman, Güncel
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