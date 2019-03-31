Muhtarlık Seçimi Kavgası: 3 Yaralı
42 dakika önce
Tokat'ta muhtarlık seçimleri dolayısıyla yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı.
Tokat
'ta muhtarlık seçimleri dolayısıyla yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Madas köyünde muhtarlık seçimi dolayısıyla iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu muhtar adayı Murat D. ile Mesut B. ve Mehmet B. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma
ekipleri köyde geniş güvenlik tedbiri aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:58 Kaynak: AA
Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı
Şanlıurfa'da Muhtarlık Kavgalarında 25 Kişi Yaralandı
Gaziantep'te Muhtarlık Kavgasında Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 2 Yaralı
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum