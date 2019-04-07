Muhtarlık Seçiminde Kardeşine Oy Atmadığı İçin Mahalleliyi Yaraladı
1 saat önce
KONYA'nın Halkapınar ilçesinde Mustafa Akavcı (38), mahalle muhtar adayı kardeşine oy atmadığı iddiasıyla Şükrü Ercan'ı (38), kurusıkı tabancayla yüzünden yaraladı.
KONYA'nın Halkapınar
ilçesinde Mustafa Akavcı (38), mahalle muhtar adayı kardeşine oy atmadığı iddiasıyla Şükrü Ercan'ı (38), kurusıkı tabancayla yüzünden yaraladı. Ercan, hastaneye kaldırılırken, kaçan Akavcı jandarma tarafından ormanlık alanda yakalandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Körlü Mahallesi'nde muhtar adayı olan Hüseyin Akavcı, seçimi kazanamadı. Muhtar adayı Akavcı'nın kardeşi Mustafa Akavcı mahalleli Şükrü Ercan'ın kardeşine oy atmadığını öne sürdü. Ercan'ın Dedeli
Mahallesi'ndeki bahçesinde olduğunu öğrenen Mustafa Akavcı, saat 14.30 sıralarında bahçeye gitti. İddiaya göre Ercan'a, "Kardeşime 2 oy vereceğinizi söylediniz, neden 1 oy verdiniz?" dedi. Ercan ise, "Özgür irademi kullandım. Canım başkasına oy atmak istedi. Ona verdim" diye karşılık verince ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Akavcı, yanındaki kurusıkı tabancayla yakın mesafeden Ercan'ın yüzüne 3 el ateş etti. Ercan, kanlar içerisinde yere yığılırken, Akavcı olay yerinden kaçtı. Yaralı Ercan silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaçan Akavcı ise, jandarma tarafından olaydan 2 saat sonra saklandığı Karayusuflu
Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakalandı.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:55 Kaynak: DHA
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