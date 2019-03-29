Muhtarlık Seçimlerinin Sembolik Adayı Çağatay'dan Çikolata Vaadi

ARDAHAN'ın Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak, sembolik muhtar adaylığı görüntülerinden sonra vaadleriyle de sosyal medyada ilgi odağı oldu.

ARDAHAN'ın Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak, sembolik muhtar adaylığı görüntülerinden sonra vaadleriyle de sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sempatik hareketleriyle ilgi çeken küçük adayın vaadleri arasında çikolata da var.



Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde Çağatay Amanak'ın sembolik muhtarlık adaylığını açıkladığı video, sosyal medyada beğeni topladı. Minik Çağatay'ın büyük ilgi gören muhtar adaylığı videosundan sonra vaadleriyle ilgili videosu da yayınlandı. Kravat takıp ceket giyerek köy meydanında arkadaşlarıyla beraber köylülere vaatlerini açıklayan Amanak, "Arkadaşlarımdan oy istiyorum, yol yaptıracağım, su getireceğim, Yolları parke döşettireceğim, ev yaptıracağım, yol yaptıracağım, bunun için arkadaşlarım, Eren, Sude, Toprak, Eren'in abilerinden destek istiyorum. Çocuklara çikolata ve kitap dağıtacağım" dedi. Küçük muhtar adayı konuşması sonrasında 'alkış zamanı' diyerek arkadaşlarının kendisini alkışlamalarını istedi. Çağatay Amanak'ın sempatik hareketleri sosyal medya takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.



- Ardahan

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Aleyna Tilki 19. Yaşını Bacak Hareketi Yaptığı Videosuyla Kutladı!

Yakışıklı Oyuncu Erkan Petekkaya, Yolcu Uçağını Karıştırdı!

Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı

Yusuf Yazıcı'nın Arabası Sosyal Medyada Olay Oldu