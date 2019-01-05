Son Dakika Haberleri: Muhtarlıklarda Seçmen Listeleri Askıya Çıktı

Muhtarlıklarda Seçmen Listeleri Askıya Çıktı

1 saat önce

Muhtarlıklarda seçmen listeleri askıya çıktı.

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Muhtarlıklarda seçmen listeleri askıya çıktı.

31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlıklar kapsamında muhtarlıklarda seçmen listeleri askıya çıktı. Vatandaşlar, bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarından, adlarını kontrol edebiliyor ve nerede oy kullanacaklarını öğrenebiliyorlar.

Konuyla ilgili bilgi veren Fatih Mahallesi Muhtarı Abdullah Yücel, kendi mahalleleri ile birlikte, birleşen Sahabiye ve Serçeönü Mahallelerinde seçmen listelerinin 4 Ocak itibariyle askıya çıktığını söyledi. 21 Mart Yerel Seçimlerinin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Yücel, "Sahabiye, Serçeönü, Fatih Mahallesi birleşti. Üçünün de seçmen kağıtları geldi. Seçmen kağıtlarını Sahabiye Muhtarlığından aldık. Mahallemizde dünden itibaren listeleri askıya çıkardık. Vatandaşlarımız gelip isimlerinin listede olup olmadığını kontrol ediyorlar. Mahallemizde 6 bin seçmenimiz var. 5 bin de Serçeönü Mahallesinde seçmenimiz var. Sahabiye Mahallesi ile birlikte toplamda 13 bin seçmenimiz var. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Nizahsız, dövüşsüz bir seçim geçmesini temenni ediyorum" dedi.

"Vatandaşlar kendi adlarının yanı sıra apartman sakinlerinin adlarını da kontrol etmeli"

Yücel, vatandaşların seçmen listelerine kontrol ederken dikkat etmeleri gerekenleri şöyle sıraladı:

" Vatandaşlarımız seçmen listelerinden adlarını kontrol edip nerelerde oy kullanacaklarını öğreniyor. Ama bizim önerimiz sadece kendi adlarını kontrol etmekle kalmayıp apartmanında ya da yakınındaki hane halklarının da adlarını kontrol etmeleri. Böylece seçmen listelerine yabancıların karışıp karışmadığı konusunda bizi uyarabilirler."

Yalnızca Türk vatandaşlığına geçen yabancılar oy kullanacak

Öte yandan, Sahabiye ve Fatih Mahallesinde 5 bine yakın yabancı uyruklu vatandaş bulunduğunu belirten Yücel, sadece Türk vatandaşlığına geçen yabancıların seçimlerde oy kullanma hakkı olduğunun altını çizdi. Yücel, bu kapsamda, Fatih Mahallesinde Türk vatandaşlığına geçen 3 hane Suriyelinin de, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Fatih, Güncel
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