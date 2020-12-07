Muhtarlıkta araç dezenfekte kuyruğu - Son Dakika

Muhtarlıkta araç dezenfekte kuyruğu

07.12.2020 10:16

- Muhtarlıkta araç dezenfekte kuyruğu Adana'da yaz aylarına göre vakaların yüzde 100 artmasının ardından bir mahalle muhtarı ücretsiz araç dezenfekte etmeye başlayınca vatandaşlar muhtarlık önünde kuyruk oluşturdu Araç dezenfeksiyonu ise ise gönüllü gençler ve ihtiyar heyeti ücret...

- Muhtarlıkta araç dezenfekte kuyruğu

Adana'da yaz aylarına göre vakaların yüzde 100 artmasının ardından bir mahalle muhtarı ücretsiz araç dezenfekte etmeye başlayınca vatandaşlar muhtarlık önünde kuyruk oluşturdu

Araç dezenfeksiyonu ise ise gönüllü gençler ve ihtiyar heyeti ücret almadan gerçekleştiriyor

ADANA - Adana'da yaz aylarına göre vakaların yüzde 100 artmasının ardından bir mahalle muhtarı ücretsiz araç dezenfekte etmeye başlayınca vatandaşlar muhtarlık önünde kuyruk oluşturdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaz aylarına göre Adana'da vakaların yüzde 100 arttığını son bir haftada ise bir önceki haftaya göre yüzde 50 arttığını söylemesi üzerine Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahalle muhtarı Göktürk Güngör harekete geçti. Güngör vatandaşlara virüs bulaşmaması için ücretsiz olarak evlerin yanı sıra araçların da dezenfekte edilmesi dönemini başlattı. Muhtara gençler ve muhtarlığın ihtiyar heyeti gönüllü olarak yardım ediyor. Muhtarlığın bu çağrıyı yapması üzerine dezenfeksiyon yaptırmak isteyen araç sürücüleri kuyruk oluşturdu. Dezenfeksiyonu ise hiçbir ücret almayan gençler yapıyor. Sürücülere de el dezenfektanı ile bir haftalık maske de veriliyor.

Vatandaşlar uygulamadan çok memnun olduklarını son dönemlerde vakaların artmasıyla birlikte tedirgin olduklarını muhtarın diğer muhtarlara ve belediyelere örnek bir davranış yaptığını söyledi.

Muhtar Göktürk Güngör ise "Güzelyalı mahalle muhtarlığı olarak pandemi sürecine katkı sağlamak amacıyla 3 çeşit uygulama yapıyoruz. Öncelikle mahallemizin ihtiyar heyeti ve gençlerini bir araya getirdik. Araçların içerisini dezenfekte ettiriyoruz ve bir hafta kullanabilecekleri 6 adet maske, 250 miligram el dezenfektenı, yanında da koku hediye ederek buradan sağlıklı bir şekilde ayrılmalarını sağlıyoruz. Ayrıca apartmanlarımızın ortak kullanım alanlarını dezenfekte etmek için sırt pompaları aldık. O sırt pompalarımızın içerisine dezenfektan katıyoruz daha sonra mahalle sakinlerimize veriyoruz onlarda apartmanda asansör, merdiven ve kapı kollarına uygulama yapıyorlar. Üçüncü uygulama olarak, Adana'da yaşayan vatandaşlarımız muhtarlığımıza gelip 1 litre dezenfektan alabilirler. Güzelyalı mahalle muhtarlığı olarak pandemi sürecinde vatandaşlarımıza katkı sağlamak için bu hizmeti sunduk. Bu uygulama 1 ay sürecek, günlük 400 aracı dezenfekte edecek ekibimiz oluşturuldu. Bu hizmetimiz Adana için geçerlidir. Muhtarlığımıza gelen vatandaşlarımız bu hizmetlerimizden ücretsiz olarak faydalanabilirler. Yeni başlamamıza rağmen ilk gün 150 araç sayısını geçtik" dedi.

Muhtarlıkta araç dezenfekte kuyruğu
Muhtarlıkta araç dezenfekte kuyruğu
Muhtarlıkta araç dezenfekte kuyruğu
Muhtarlıkta araç dezenfekte kuyruğu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Muhtarlıkta araç dezenfekte kuyruğu - Son Dakika


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