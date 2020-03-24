Muhtarlıktan 'dışarıya çıkmayın' anonsu - Son Dakika
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Muhtarlıktan 'dışarıya çıkmayın' anonsu

7 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal mahallelerde de korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıldı.

Muhtarlıktan 'dışarıya çıkmayın' anonsu, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal mahallelerde de korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında kırsal mahalle muhtarlıkları, 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kapsamında caminin minaresinden anonslar geçildi.


Bandırma'nın kırsal mahallelerinde de tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla muhtarlıklara başvurmaları halinde özel ihtiyaçları karşılanacağı yönünde anonslar yapıldı. Doğanpınar Mahalle Muhtarı Ahmet Karagöz "Değerli vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri olanlar evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. İhtiyaçlarınız için yakınlarınızdan yardım alabilirsiniz. Kimsesi olmayanlar en yakın muhtarlıktan yardım istesinler önemle rica olunur" şeklinde belli aralıklarda anonslar yaptı.


Mahalle sakinlerinin uyarıları dikkate aldığı görüldü. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:39 Kaynak: İHA

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