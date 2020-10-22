Muhtemel kısıtlamada Mardin bulgurunun Türkiye'ye yetecek stoku bulunuyor

Korona virüs salgını nedeni ile Türkiye'de uygulanacak muhtemel kısıtlamalarda, Mardin bulgurunun ülkeye yetecek stokunun bulunduğu bildirildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını son dönemlerde kısmen kontrol altına alındı. Çeşitli kademelerde yüz yüze eğitimin de açıldığı Türkiye'de, kış ayları ile birlikte oluşabilecek korona virüs vaka artışının, geçmişte olduğu gibi bazı kısıtlamaları beraberinde getirmesi ihtimaline karşı açıklamalarda bulunan Mardin Bulgur Sanayicileri derneği Başkanı Faysal Sun, Mardin bulgurunun ülkeye yetecek stokunun olduğunu söyledi. Sun, "Mardin bulguru coğrafi işaretli bir ürün. Aynı zamanda kalite standartları açısından yüksek bir ürün. Mardin'de 15 adet bulgur fabrikası var. Türkiye'deki genel üretimin yüzde 25'ini, ihracatın ise yüzde 35'ini tek başına yapmaktadır. Yeteri kadar bir üretim kapasitesine sahibiz. Muhtemel kısıtlamalara karşın halkımız rahat olsun, yeterli stoka sahibiz. İhracatımız da devam etmektedir. Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, Avrupa ve 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapmaktayız. Mardin bulgurunun kentteki tüm fabrikalarda yıllık üretimi toplam 500 bin tonun üzerindedir. Biz halihazırda ürettiklerimizin bir kısmını satamıyoruz. Atıl kapasitemiz de var" dedi. - MARDİN