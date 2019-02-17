Muhtemelen Daha Önce Hiç Görmediğiniz Deniz Canlıları
45 dakika önce
Denizler ve Okyanuslar başlı başına henüz tam olarak keşfedilememiş mecralar.
Denizler ve Okyanuslar başlı başına henüz tam olarak keşfedilememiş mecralar. Birbirinden ilginç canlılara ev sahipliği yaptıkları kesin. Rus bir balıkçı, ilginç deniz canlılarını yakalama konusunda uzmanlaşmış ve hatta ilginç bir kolleksiyonere dönüşmüş.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:27 Kaynak: Youtube
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