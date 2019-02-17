Son Dakika Haberleri: Muhtemelen Daha Önce Hiç Görmediğiniz Deniz Canlıları

Muhtemelen Daha Önce Hiç Görmediğiniz Deniz Canlıları

45 dakika önce

Denizler ve Okyanuslar başlı başına henüz tam olarak keşfedilememiş mecralar.

Denizler ve Okyanuslar başlı başına henüz tam olarak keşfedilememiş mecralar. Birbirinden ilginç canlılara ev sahipliği yaptıkları kesin. Rus bir balıkçı, ilginç deniz canlılarını yakalama konusunda uzmanlaşmış ve hatta ilginç bir kolleksiyonere dönüşmüş.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:27 Kaynak: Youtube

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