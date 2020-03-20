Muhterem Nur hayatını kaybetti - Son Dakika

Muhterem Nur hayatını kaybetti
6 saat önce
MÜSLÜM Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
MÜSLÜM Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Muhterem Nur, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. 87 yaşındaki Muhterem Nur bu sabah hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:58 Kaynak: DHA
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