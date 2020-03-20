MUHTEREM NUR HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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MUHTEREM NUR HAYATINI KAYBETTİ

6 saat önce

MÜSLÜM Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MÜSLÜM Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muhterem Nur, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. 87 yaşındaki Muhterem Nur bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

MUHTEREM NUR HAYATINI KAYBETTİ

Muhterem Nur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:54 Kaynak: DHA

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