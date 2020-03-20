Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Genel Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı Polisin cenazede aldığı önlem dikkat çekti Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı.

Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı

Polisin cenazede aldığı önlem dikkat çekti

İSTANBUL - Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı. Nur'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından eşi Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi. Polisin cenaze namazında aldığı önlemler ise dikkat çekti. Cenaze namazında "yakın mesafede durmayın" uyarısı yapıldı.

Bir süredir çoklu organ yetmezliği tedavisi gören sinema oyuncusu ve Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, bu sabah saat 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nur'un naaşı hastane morgundan cenaze aracına konularak Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü. Ölüm haberini alan sevenleri Muhterem Nur'a son görevlerini yapmak için Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazına geldi.

Polisten korona virüsü önlemi

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı namazda korona virüsü tedbirleri kapsamında polisin uyarısıyla saflar arasında 1'er metrelik boşluk bırakıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Nur'un naaşı edilen dualar eşliğinde, hayat arkadaşı Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi.

"'Ben Müslüm'e kavuşacağım' dedi"

Cenaze namazı öncesi konuşan müzik yapımcısı ve aile dostu Muhteşem Candan, " Türkiye'nin başı sağ olsun. Muhterem Hanım'ı, bugün saat 06.30 itibarıyla kaybetmiş bulunmaktayız. Kendisi, eşi Müslüm Gürses gibi çok önemli eserler bıraktı. Türkiye'nin karşı karşıya geldiği virüsün olduğu bir ortamda bu töreni yapmak zorunda kaldık. Aslında bu sebeple duyurmayacaktık ama bilenler buraya geldi. Görüldüğü gibi birbirimizden ayrı duruyoruz. Kendisi çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Tedavisi süresince 3 hastahane değişti, hepsi ellerinden geleni yaptı ama takdir ilahi budur. Dün uyandı ve eve gitmek istediğini söyledi. Planlara göre bugün izole edilmiş ayrı bir odaya çıkacak, daha sonra da eve taburcu edilecekti. Tüm doktorlar saat 5'den beri uğraştı ama ne yazık ki kalbi durdu. Müslüm Gürses'in mezarı planlı ve düzenli bir mezardır. Muhterem Hanım için de düzenlenmiş bir aile mezarıdır. İki katlıdır, altta Müslüm Gürses var, birazdan da Muhterem Nur'u Müslüm Bey'in üzerine defnedeceğiz. Ben Müslüm'e kavuşacağım, orada kemiklerimiz beraber çürüyecek. Kendisi, ölümü Müslüm Gürses'e kavuşmak olarak adlandırıyordu. Kendisi benim ailemden, bir ablam gibiydi. Türkiye'nin başı sağ olsun tekrar. Hepimiz çok üzgünüz" dedi.

Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı

Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:25 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle öldü
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak         
13:05
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak         
11:18
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 00:50:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]