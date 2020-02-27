Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl - Son Dakika
Son Dakika Magazin Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl - Son Dakika Magazin

Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl

15 dakika önce

İstanbul'da 2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi 87 yaşındaki Muhterem Nur, 18 Şubat salı günü rahatsızlınca bölgedeki en donanımlı sağlık kuruluşlarından biri olan Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İstanbul'da 2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi 87 yaşındaki Muhterem Nur, 18 Şubat salı günü rahatsızlınca bölgedeki en donanımlı sağlık kuruluşlarından biri olan Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Muhterem Nur'un akciğerinde sıvı toplanması tespit edildi. Tedavisi sırasında bir ara böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Muhterem Nur için yoğun bakım ünitesine vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi.


Müslüm Gürses hayranları, iki gün önce hastaneye gelerek Muhterem Nur'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Nur'un bir yakınının hastaneden ayrılmadığı ancak, gazetecilerle görüşmek istemediği öğrenildi.



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Devlet Hastanesi, Müslüm Gürses, Muhterem Nur, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:07 
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