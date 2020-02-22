Muhterem Nur yoğun bakımda
13 dakika önce
Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 3 gündür tedavisi süren Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:50
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