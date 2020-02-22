Muhterem Nur yoğun bakımda - Son Dakika
Son Dakika Magazin Muhterem Nur yoğun bakımda - Son Dakika Magazin

Muhterem Nur yoğun bakımda

13 dakika önce

Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 3 gündür tedavisi süren Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Devlet Hastanesi, Beylikdüzü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:50 
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