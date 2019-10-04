Son Dakika Haberleri: Muhteşem 3'lü
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Muhteşem 3'lü

12 dakika önce

11 Ekim'de vizyona girecek olan Muhteşem 3'lü filminin poster ve fragmanı paylaştı.

Muhteşem 3'lü , System.String[]

Yönetmen: Mahmut Kaptan

Oyuncular: Kemal Uçar, Deniz Gürzumar, Burak Alkaş

Konu: Fakir bir mahallede yaşayan ve yaptıkları türlü sakarlıklar sonucu mahalleli tarafından Muhteşem Üçlü olarak anılan Murat, Yavuz ve Ömer'in yaşadığı maceraları konu ediyor. Murat, hiçbir işte dikiş tutturamayan bir adamdır. Saf bir adam olan Yavuz, bir tamircide kalfa olarak çalışmaktadır. Diğer bir saf olan Ömer ise bir türlü laf anlamayan bir adamdır. Fakir ama herkesin birbirine destek olduğu bir mahallede yaşayan bu üçlü, yaptıkları sakarlıklarla kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

Deniz Gürzumar, Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:43 Kaynak: Bültenler
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