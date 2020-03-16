Muhteşem 45 dakika

DÜN oynanan maçta Hüseyin Cimşir cesur bir kararla Mikel ve Doğan'ı düşünmeyerek savunma önünü Parmak ve Sosa'dan oluşturdu. Sörloth'un arkasına üç hücumcu yerleştirerek maçı kazanmak istediğini genç teknik adam çıkardığı hücum dozu yüksek kadroyla hissettirdi. Trabzonspor ilk 45 dakika içerisinde kusursuza yakın bir performans ortaya koydu. Beklemeyi değil oynamayı ve oyuna hükmetmeyi düşündü. Önde pres yaparak ayağı en iyi kalecilerinden birisi olan Mert'e iki kez kritik pas hatası dahi yaptırdı. Hücumun her türlüsünü saha içerisinde gerçekleştiren bordo mavililer savunmada da devre boyunca etkiliydi. Kademeler başarılıydı ve yardımlaşma muazzamdı. İlk 45 dakika sona erdiğinde rakibe pozisyon yok denecek kadar az verdi ve topa etkili bir şekilde sahip olarak sahaya güçlü bir oyun koydu. İlk devrenin Trabzonspor adına tek eksiği ise Sörloth'un formsuzluğu ve goldü. İkinci yarı ise hem oyunda hem de gollerde denge vardı.



DiYAGONAL PASIN ÖNEMİ



PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, topu merkez olarak belirleyen dörtlü alan savunmasının iki bilinen panzehirinden birisi olan diyagonal/ yön değiştiren pasa öyle önem veriyordu ki antrenman sahalarını beşgen olarak yaptırıp çizgiye giden her oyuncusunu zorunlu olarak bu pasa mahkum bıraktığından bahsetmişti. Topa doğru kayma yapan rakip atılacak olan diyagonal pasta abandone olur. Tek bir anda savunma oyuncularının hepsi yeniden farklı şekilde pozisyon almak zorunda kalır. İkinci yarıya etkili başlayan Başakşehir'in golünde Visca'ya atılan pas Trabzonspor'da bu şaşkınlığı yarattı ve Bosnalı oyuncunun muazzam kontrolü ve sonrasında verdiği pasta Demba Ba bir adım geriye çekilerek düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. Çok geçmeden gelen Trabzonspor'un golünde ise Skrtel vurmasa da Costa hazır kıta bekliyordu ve bu yüzden bu goldeki aslan payını ortayı yapan yaşlı kurt Sosa'ya vermek gerekir. İkinci yarı hafta içerisinde maç yapmış iki takımı da etkiledi ve iki takım da gollerden sonra beraberliği aşacak bir performans ortaya koyamadı.



SOSA'YA SAYGI



TRABZONSPOR'UN kaptanı Jose Sosa geriden metrelerce uzaktaki Ekuban'ı golle burun buruna getiren müthiş bir pas attı. Öte yandan abdülkadir Ömür sağ kenarda topla buluştuğunda bek ile stoper arasına girip etkili bir şut çıkardı. Bu pozisyonun arkasından sol bek mevkisinde yerden kayarak müthiş bir mücadele örneği gösterip rakip takımın etkili akınını da engelledi. 34 yaşındaki kaptan bu maçta da yaptıklarıyla en çok saygıyı hak eden isim olarak öne çıkmayı başardı.