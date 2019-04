Muhteşem 8'li"Nin Nefes Kesen Atış Eğitimi

AYŞE YILDIZ - Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'ndaki 2'si kadın 8 kişilik ekip, eğittikleri meslektaşlarının hızlı ve tam isabetle silah kullanabilmesi için özverili çalışıyor.Poligonda, meslektaşlarının Amerikalı aktris Angelina Jolie 'nin hayat verdiği, attığını vuran macera filmi karakteri " Lara Croft " adıyla hitap ettiği başpolis Nisa Aydın gözetiminde, "Muhteşem 8'li" olarak da bilinen 8 kişilik özel ekip görev yapıyor. Atış ustası polisleri, 7 polis asiste ediyor.Antalya Emniyeti Eğitim Şube Müdürü Suat Esin sorumluluğunda, polis memurları Nisa Aydın, Özen Okumuş, Osman Demirtaşlar, Şahin Doğru, Hüseyin Dereli , Ekrem Çayır, Ali Yıldırım ve Mehmet Çiçek 'ten oluşan ekip, taktik geliştiriyor, çevik ve dinamik kalabilmek için nitelikli besleniyor, ileri düzeyde spor yapıyor.Meslektaşlarına silahı hızlı ve etkili kullanma becerisi kazandırmak, tam isabetli atış yapmalarını sağlamak için yoğun çaba harcayan ekip, Polis Akademisi Başkanlığının her yıl yayımladığı genelgeye göre beylik tabancaları ve uzun namlulu silahlarla teknik ve taktik atış eğitimleri veriyor.Kalpleri vatan sevgisiyle dolu polisler, gözleri kapalı, hareket halinde, sağa, sola dönerek hedefleri hiç sektirmeden on ikiden vuruyor, senaryo gereği hedefteki zanlı fotoğrafını vurup rehineyi kurtarıyor, dönen rüzgar gülündeki hedefleri art arda atışlarla indirmeyi başarıyorlar.Poligonda eğitim alan polisler, görevlendirmeyle gittikleri terörle mücadele, asayiş, narkotik operasyonlarında da aktif rol alıyor."Yaptığımız görev çok kutsal"Özverili çalışmaları dolayısıyla Antalya Valiliğince de takdir belgesiyle ödüllendirilen atış ekibinin göz bebeği olan ve ünlü aktör Keanu Reeves 'in hayat verdiği aksiyon filmi " John Wick " karakterine benzetilen polis memuru Osman Demirtaşlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yıldır teşkilatta görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi.Özel harekatçı olarak ön saflarda savaşmayı hayal ettiğini belirten Demirtaşlar, şunları kaydetti:"Ama nasip olmadı. Kurs aldım ve sahada görev yapmaya başladım. Küçüklüğümüzden bu yana polis, asker olmak en büyük hayalimizdi. Alanda yaptığımız görev çok kutsal çünkü ön saflarda savaşamadım ama en ön saflarda savaşacak personelin yetişmesi için elimden geleni yapıyorum. İnsanüstü bir gayretimiz var. Daha iyisini yapmak için sürekli istişareler, toplantılar yapıyoruz, taktikler geliştiriyoruz.""Sürekli tebrik ve teşekkürler alıyoruz"Ekibin en önemli üyelerinden Nisan Aydın da meslektaşlarına gün boyu teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini vurgulayarak, gözler kapalıyken, hareket halinde sağa sola dönerek, yürüyerek hedefleri vurabildiklerini anlattı.Silahlara göre hedeflerin mesafesinin değiştiğine işaret eden Aydın, "Disiplinli, özverili, gecesini gündüzüne katarak her türlü şartta çalışan muhteşem bir ekibimiz var. Hedefimiz, kendimizi sürekli geliştirip meslektaşlarımıza silah kullanımı konusunda en iyi şekilde eğitim vermek." diye konuştu.Çevik kalabilmek için spora ve beslenmelerine özen gösterdiklerini anlatan Aydın, polis teşkilatının mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Tayinle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine giden meslektaşlarının zaman zaman terörle mücadelede yer aldığını vurgulayan Aydın, "Arayıp bize teşekkür ediyorlar. Sürekli tebrik ve teşekkürlerini alıyoruz." dedi.Teşkilatta sekiz yıl önce özel harekat polisi olarak başlayan Şahin Doğru da vatanına, bayrağına aşık, mesleğine sevdalı olduğunu, atalarının mirası silahı en iyi şekilde kullandıklarını söyledi.Ekrem Çayır da poligonda üç yıldır eğitim verdiğini, silahla hızlı ve güvenli şekilde taktik atış yapmanın önemli olduğunu kaydetti."Hedefte görünce yorgunluğumuz geçiyor"Hüseyin Dereli ise vatan, bayrak aşkının baba ocağından geldiğini ifade ederek, "İlkokulda öğretmenlerimizin 'Ne olacaksın?' sorusuna 'Polis olacağım' derdim. Özel harekatçı olarak 12 yıl önce mesleğe başladım. Silaha merakım var. Atalarımızdan gelen bir merak." dedi.Başarının ekipten geldiğine dikkati çeken Dereli, eğitim verdikleri personelin atışlarında hedefin başarılı şekilde vurulduğunu görünce bütün yorgunluklarının geçtiğini belirtti.Kadın polislerden Özen Okumuş da vatana en iyi şekilde hizmet için 18 yıldır polislik mesleğini icra ettiğini dile getirerek, "Poligona geldikten sonra silahımı daha çok sevdim. Meslektaşlarımızın silah konusunda gelişmesi için eğitim veriyoruz." dedi.Poligonda eğitim alan polislerden Celal Karan, klasik eğitimin dışında poligonda başarılı taktikler öğrendiklerini, nefes ve silah tutuşunun değiştiğini, hedefleri artık kolayca vurabildiğini anlattı."Vatanın her yeri bizim için önemli"Antalya Emniyeti Eğitim Şube Müdürü Suat Esin, poligonda yılda 8 bin 500 personele eğitim verdiklerini, ana hedeflerinin personelin kabiliyetini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi.Personelin silah kullanma kabiliyetini yükseltmek için özel çalışmalar yaptıklarını belirten Esin, "Şehit ve gazilerimize vefa borcumuzu ödemek için özverili çalışmalar yürütüyoruz. Buradan eğitim alanlar çok memnun. Vatanın her yeri bizim için önemli. Doğu, Güneydoğu, sınır ötesi, şehir merkezi, hiç farketmez her personelimizin en üst seviyede silah kullanma kabiliyetinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Özverili, ciddiyet ve mesleki disiplinin bir arada olduğu kaliteli hocalarımız var." ifadelerini kullandı.